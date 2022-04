Nélson Veríssimo assumiu esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo (sábado às 17 horas) que vai deixar o Benfica no final da temporada, sendo seu desejo ir para o estrangeiro."Relativamente ao novo treinador, o que percebi é que houve um comunicado a dizer que existem negociações para a contratação do técnico em causa. Ele preferiu não comentar a situação, não vou ser eu a fazê-lo. Sim, é minha intenção dar continuidade à minha carreira de treinador principal fora do Benfica, um clube ao qual muito devo, e será desejo meu ser fora do país. É uma ideia, um sonho, algo que gostava em termos de projeto, de experimentar. Seria uma aventura fora de portas, vamos ver o que acontece. Independentemente disso, sublinhar que ainda temos três jogos pela frente e o foco está na preparação dos três jogos, na estratégia para os três jogos, e isso não será posto em causa", disse."Seria indelicado da minha parte comentar conversas que o presidente tem comigo. Obviamente não o vou fazer. Quase todos os dias estamos juntos, falamos e almoçamos. Falámos várias vezes, não vou estar a partilhar essas conversas, mas o que tenho dito desde o início é que sabia qual era a minha missão, o meu trajeto aqui, e sempre soube de tudo o que se estava a passar. Essa questão para mim é uma não-questão, sempre foi tudo muito claro e só tenho de lhe agradecer a oportunidade que me deu por estar aqui, mas ainda não terminou, faltam três jogos".