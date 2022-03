Nélson Veríssimo: «Darwin não treinou hoje mas acreditamos que estará disponível para o jogo»

Nélson Veríssimo fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro de amanhã com o Portimonense (18 horas), da 25.ª jornada da Liga Bwin. O técnico do Benfica revelou que Darwin não treinou hoje, mas deverá estar apto para o duelo em Portimão."Darwin hoje não treinou por ter tido uma indisposição, mas acreditamos que amanhã posso estar disponível para o jogo", vincou na conferência de imprensa.Questionado sobre o que é que Taarabt, que tem jogado mais vezes a titular em detrimento de João Mário, acrescenta à forma de jogar da equipa, Veríssimo foi claro."São jogadores com caraterísticas diferentes. Não nos podemos esquecer que em função do que vão sendo as oportunidades e o rendimento, depois há uma aposta no sentido da continuidade ou não. O João Mário tem muita qualidade na manutenção e gestão da bola, o Adel vê as desmarcações dos colegas e alimenta os movimentos dos jogadoers nas dinâmicas ofensivas que temos, mas em alguns momentos sentimos que a aposta pode recair sobre um ou outro. O João teve um período com Covid-19 em que não pode treinar e onde as apostas foram caíndo sobre outros que foram mostrando rendimento, mas não significa que não estejamos satisfeitos com o que tem sido o rendimento dele, tanto nos treinos como nos jogos. É olhar para o plantel, perceber que temos vários jogadores para a mesma posição, e consoante o momento do jogo é utilizar o jogador consoante os interesse da equipa. A nossa linha orientadora é o coletivo", assumiu.