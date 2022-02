Nélson Veríssimo divide favoritismo com o Ajax: «Não estou com bazófias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tendo em conta momento de Benfica e Ajax antes do jogo de amanhã, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (encontro agendado para as 20 horas, na Luz), Nélson Veríssimo divide o favoritismo... de igual modo."É 50/50, na minha opinião. É dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Os números que vocês disseram, que são factos, já reconhecemos que eles têm qualidade, mas nós também. Já o demonstrámos em vários jogos, mas o jogo de amanhã tem caraterísticas diferentes e dividiria o favoritismo", afirmou o treinador dos encarnados esta terça-feira em conferência de imprensa.