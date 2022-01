Nélson Veríssimo e a contestação dos adeptos: «Temos de aceitar»

O Benfica empatou este sábado (1-1) na receção ao Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias estiveram a perder, após um autogolo de Gilberto (61'), mas conseguiram chegar ao empate logo a seguir (65') por Darwin Núñez.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo lamentou a falta de eficácia ofensiva da equipa, não descurando a entrega de todos os jogadores na "perseguição pelo objetivo", ou seja, a conquista dos três pontos.

"Faltou acima de tudo eficácia, os dados valem o que valem tendo em conta a posse e as situações de perigo, justificava-se um outro resultado. Tivemos dificuldade em contrariar o bloco defensivo, a equipa foi de uma entrega total na perseguição pelo objetivo, que era a conquista dos três pontos, que infelizmente não conseguimos", começou por dizer o treinador das águias, em declarações na BTV.



O que pretendeu alterar com as substituições na partida

"Acima de tudo, o que nos estava a faltar era dar mais largura ao nosso jogo e o ataque à profundidade. Sabíamos que não tínhamos muito espaço, mas devíamos ter atacado mais. Houve mérito na estratégia do Moreirense, mas devíamos ter feito mais. A responsabilidade também passa por mim, treinador."

Lance do golo do Moreirense e o tempo de descontos dado pela equipa de arbitragem

"Sinceramente ainda não vi as imagens. O tempo de desconto é uma reflexão que todos têm de fazer. Depois o árbitro também fará a sua análise e compensar o jogo em função do jogo. Deverá ser mais abrangente e uma reflexão de todos."



Mensagem para os adeptos, que assobiaram a equipa no final do encontro

"É evidente que estamos frustrados por não conseguirmos conquistar os três pontos, não vamos abdicar da nossa luta, temos a consciência de que é difícil. Os sócios têm direito a manifestarem-se, temos de aceitar isso. Temos de pensar no próximo jogo e seguir em frente", terminou.