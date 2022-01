Nélson Veríssimo e a derrota do Benfica: «Sofremos o golo do empate numa fase crucial»

Nélson Veríssimo considerou que os jogadores do Benfica, apesar da derrota na final da Allianz Cup, tudo deram para conseguir o triunfo e a conquista da prova. Em jeito de análise, o técnico dos encarnados considera que o golo do empate sofrido depois do intervalo foi crucial para o desfecho do jogo."No final o Sporting fez mais um golo. Foi um jogo competitivo como esperava e aberto, com muitas oportunidades para as duas equipas. Chegámos à vantagem com mérito e sofremos o golo do empate numa fase crucial, no início da segunda parte. A equipa continuou no jogo, com controlo nas incidências e depois sofremos outro golo numa transição. A equipa não abdicou, mas não fizemos o golo do empate e perdemos por 2-1", resumiu o técnico dos encarnados, à SportTV.Meite foi uma das surpresas na equipa titular e o técnico justificou desta forma. "É um jogador que faz parte do plantel. É uma questão de percebermos os jogadores que temos, a estratégia do jogo. Ele já tinha entrado bem com o Boavista, sabíamos que podia ser uma boa opção, como são os outros, que não acabaram por entrar. Apenas por isso".O Benfica teima em não entrar numa boa fase, mas Veríssimo assegura que não se trata de uma questão mental. "É uma questão de treinar, saber onde melhorar e ganhar os jogos. Essa questão mental tem sido falada, mas não é por aí".Eliminado da Taça de Portugal, derrotado na final da Allianz Cup e longe da liderança da Liga bwin, o Benfica tem apenas a Champions para salvar a época, mas o técnico encarnado deixa claro que não irá atirar a toalha ao chão. "Deixámos fugir um objetivo da época, há que assumir essa responsabilidade, mas agora temos ainda a Liga pela qual lutar, não vamos abdicar disso apesar da diferença pontual. E temos também a Champions para nos focarmos. Importante agora é o próximo jogo, recuperar os nossos atletas que fizeram tudo para ganhar. Tiveram um grande compromissos, deram tudo o que tinham. Agora é recuperar e pensar no próximo jogo", finalizou.