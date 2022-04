Nélson Veríssimo e a luta pelo 2.º lugar: «Sabemos que é complicado mas não impossível»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão à receção das águias ao Famalicão da 31.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã pelas 18h."Gostava de felicitar a nossa equipa jovem, antes de mais, que acabou de garantir passagem à final da Youth League e desejar boa sorte para a final. Relativamente ao Famalicão, vamos receber uma equipa que está nas posições difíceis da tabela, sabemos que esses jogos podem complicar-se se não estivermos num nível alto. Temos de apresentar mentalidade competitiva muito forte. Apesar dos pontos que têm, sabemos que gostam de ter posse de bola, de assumir o jogo se o adversário deixar. Gostam de ter bloco defensivo subido, pressionante, e independentemente da classificação não abdicam dos princípios de jogo. Esperamos uma equipa difícil, não podemos facilitar"."Não sei qual é o momento do Sporting. Aquilo que sabemos é que antes do jogo com o Sporting tínhamos lançado o desafio de ganhar os cinco jogos que tínhamos pela frente. Naquela altura estavam 15 pontos em disputa, neste momento estão 12. Quatro jogos em que vamos entrar para ganhar, sabemos que não jogamos sozinhos e que vamos ter oposição muito forte e que estamos a seis do Sporting. Continuamos a não depender só de nós. Sabemos que é complicado mas não impossível. O que controlamos são os jogos que fazemos, temos de fazer os 12 pontos e esperar para ver o que acontece depois"."Não vi os tweets. Relativamente à minha carreira como jogador, agradeço as palavras, mas não acho que fui jogador de alto nível. Fiz carreira de 1.ª divisão mas não cheguei a este lote. Acho que é uma questão cultural, uma questão de mudarmos a mentalidade, a cultura, e isso não acontece de um dia para o outro. Relativamente às perdas de tempo acho que é uma boa forma do árbitro controlar isso. Em vez de dar o tempo adicional que dá, três, quatro minutos, dar oito, nove. Relativamente às simulações temos o VAR. É uma ferramenta que podemos utilizar, e sempre que isso for motivo passível de punição, é o que se deve fazer. Acho que é questão cultural e de mentalidades, e é desde os escalões de formação que se deve começar a trabalhar"."É deixá-lo jogar. O maior incentivo que pode ter é continuar a contribuir, fazer os golos que tem feito, contribuir para a dinâmica coletiva da equipa. Já tivemos oportunidade de falar sobre ele várias vezes, é um grande jogador, tem vindo a crescer muito desde que chegou, tem materializado o crescimento dele em golos e, na nossa opinião, em outros aspetos, tanto ofensivos como defensivos. É um dos jogadores que está em boa forma na equipa do Benfica e vamos ver o que pode fazer até ao final do campeonato. É o melhor marcador da Liga, um jogador com muita fome pelo golo, ajuda a equipa nos processos inerentes às dinâmicas da equipa, ninguém o pode levar a mal por fazer mais golos. É esperar que termine como melhor marcador"."Isso não é questão. Já tive oportunidade de referir que as coisas não mudam. Nós entrámos aqui com um objetivo, de levar a equipa até ao final da época. Sei que têm saído muitas notícias, mas não é algo que me preocupe. Sei que temos uma missão até ao final da época desportiva e tudo o resto não é significativo tendo em conta a minha missão aqui. Quando os resultados são positivos, naturalmente o estado de espírito das pessoas modifica-se. Temos de ter a certeza que fazemos o que temos a seguir. O nosso foco enquanto equipa técnica é focar nos jogos que faltam, é com isso que estamos preocupados".