Nélson Veríssimo e a oscilação exibicional do Benfica: «Eu não diria assim tanto»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez este sábado a antevisão à receção ao V. Guimarães da 24.ª jornada da Liga Bwin, a jogar no domingo pelas 18H00."Temos de fazer um jogo consistente a nível ofensivo e defensivo, pegar nas muitas coisas boas que fizemos no último jogo e dar continuidade neste com o V. Guimarães. Sabemos que vamos defrontar uma equipa com muita qualidade, não podemos olhar só para os resultados recentes. Reconhecemos que têm qualidade, competência, são uma equipa bem treinada e temos de estar no máximo para fazer um bom jogo e conquistar os três pontos"."É verdade que o tipo de jogo obrigou os jogadores a estarem focados e a correrem muito, mas o intervalo de dias é suficiente para os recuperar a nível físico e até psicológico. Ainda temos mais um dia para perceber em que condições estão, e a ideia foi treinar, acima de tudo recuperar os jogadores para amanhã e escolher o melhor onze para abordar o V. Guimarães. É natural que os treinadores gostem de ter todo o plantel à disposição, mas o nosso tem qualidade para dar todo o rendimento esperado consoante as decisões para o jogo de amanhã"."Eu não diria assim tanto. Já tive oportunidade de falar em relação ao que foi o jogo do Bessa. Relativamente ao do Ajax, o objetivo era transportar o que de bom fizemos nos primeiros 60 minutos e dar maior continuidade. Na nossa opinião conseguimos, e percebo que se fale mais da segunda parte, mas acho que fizemos um jogo consistente, com boas ações ofensivas e defensivas. Não há uma explicação efetiva, o certo ou o errado, mas o objetivo para o último jogo era esse e eles conseguiram, assim como nós equipa técnica. A evolução e o crescimento das equipas revela-se pelo que é a consistência nessas exibições, e o nosso desafio passa por transportar o que é o jogo anterior para o jogo de amanhã frente ao V. Guimarães. Temos de ganhar e jogar bem para consolidar o que temos vindo a fazer"."Acima de tudo temos que perceber que são competições diferentes. Tivemos casa cheia no último jogo e não sei se teremos amanhã, mas a ambição, motivação, o querer ganhar têm de lá estar. Temos jogadores que já passaram por essa experiência, com muitos jogos de Champions, e sabem o que é passar por essas vivências. Com o fator emocional e o saber o que é representar esta equipa, acreditamos que conseguiremos ultrapassar o V. Guimarães".