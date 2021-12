Nélson Veríssimo e as contas do campeonato: «Vantagens de 7 pontos podem ser superadas»

Nélson Veríssimo vê agora o Benfica sete pontos atrás de Sporting e FC Porto na luta pelo título nacional. Contudo, o sucessor de Jorge Jesus não deita a toalha ao chão apesar da distância."Esperávamos levar outro resultado daqui. Temos de olhar para o futuro que é o jogo em casa com o Paços de Ferreira. Quero deixar um repto aos nossos sócios e adeptos para se deslocarem ao Estádio da Luz porque ainda há muito campeonato pela frente. A equipa tem muito por onde andar e crescer", começou por dizer à Sport TV, negando que ser campeão nacional em 2021/22 seja uma "missão impossível"."Missão impossível? Não. Não vou escamotear nem passar a banha da cobra. A situação está complicada. A história mostra-nos que vantagens de 7 pontos podem ser superadas, mesmo tendo dois adversários à frente. Temos de olhar para cada jornada como um jogo. Vai ser essa perspetiva até ao final do campeonato, com a obrigatoriedade de vencer. A partir daí, vencendo os jogos que temos pela frente, reduzimos distâncias para os rivais à nossa frente", vincou."Geri a situação de duas formas: mantendo o foco naquilo que era importante, o de estar presente com a equipa. Estes jogadores merecem. Estive de alma e coração relativamente ao que aconteceu. Quero enviar um abraço a todas as pessoas que me enviaram as condolências. A vida continua."