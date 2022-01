Nélson Veríssimo e a mudança do esquema tático: «Os jogadores têm sido inexcedíveis»

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Arouca, uma partida da 19.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 19 horas no Estádio Municipal de Arouca."Sabemos que, independentemente do lugar na classificação que o Arouca possa ocupar, trata-se uma equipa com qualidade coletiva. Ainda não teve a possibilidade de o mostrar de uma forma efetiva, mas, tendo em conta o potencial da equipa, e também algumas fragilidades que eles possam ter detetado no nosso grupo, temos de nos focar na nossa forma de jogar. Estamos preparados para defrontar uma equipa com um bloco médio baixo, jogando em transições e aproveitando o que possam ser os nossos erros. Mas acredito que vamos dar uma boa resposta, o objetivo são os 3 pontos.""Obviamente nesta sequência de três jogos os resultados ditam muito a análise que se faz à equipa. Mas o que analisamos é feito independentemente da circunstância dos resultados. Tende-se a ter uma visão mais positiva quando os resultados são positivos, mas a nossa visão é independente dessa circunstância. Nestes jogos os resultados não foram ao encontro da expetativas, sabemos que há situações que fizemos bem e outras que temos de melhorar. A equipa vem de uma forma de jogar diferente do que estamos a pedir agora. Vamos mudando algumas coisas com o campeonato a decorrer, o que nem sempre é fácil. Estamos conscientes que temos de melhorar, tanto o processo ofensivo como o defensivo, mas o nosso caminho é este, analisar jogo a jogo e ir fazendo correções pontuais, com o campeonato a decorrer. A equipa tem dado uma resposta positiva, os jogadores têm sido inexcedíveis, temos de acreditar que o caminho é este e que vamos ao encontro dos resultados que todos esperamos e queremos.""Vemos o processo como um todo, sem querer dar mais importância a um momento em relação a outro. Tendo em conta o último jogo, com o Moreirense, há situações ofensivas que sentimos que temos de corrigir e isso já foi trabalhado com os jogadores.""É mais um jogador no plantel. Temos de ter uma visão não apenas das características dele mas de todos os jogadores, para a partir daí formar o melhor onze, tendo em conta a estratégia. Num 4x3x3 da equipa B ele jogava numa posição mais interior; agora joga mais no corredor, mas depende das características de cada jogador.""Sabemos que todas as deslocações da equipa ao norte são muito apoiadas pelos sócios e simpatizantes do Benfica e contamos com a ajuda deles. Quando os adeptos estão com a equipa ela transcende-se. Nesta deslocação faço o apelo para que nos apoiem uma vez mais."