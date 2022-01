Nélson Veríssimo e o 4x4x2: «Não é a nossa ideia estancar o Benfica apenas num sistema»

Nélson Veríssimo foi instado a explicar se a mudança do 3x4x3 para o 4x4x2 iria acontecer até ao final da temporada. O treinador do Benfica garantiu que o sistema tático pode mudar."Não posso garantir que seja um Benfica fechado em 4x4x2. A nossa lógica vai muito de perceber os jogadores que temos, a estratégia adotada para o jogo seguinte e ver qual é a melhor estratégia. Não podemos pensar num Benfica a curto/médio prazo num 4x4x2 estanque. Há o sistema e depois as dinâmicas. Dentro de um posicionamento inicial podemos criar dinâmicas que tocam noutros sistemas táticos. Não é a nossa ideia estancar o Benfica apenas num sistema", frisou em conferência de imprensa."Temos o plantel todo disponível [n.d.r. Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Radonjic estão lesionados]. Não querendo colocar o foco nas questões individuais, reconheço que o nosso foco é em conseguir uma grande qualidade. Em função do que são as características dos jogadores, permite-nos construir equipas diferentes para cada jornada, em função do que são os objetivos e a estratégia para cada um dos jogos. Obviamente que o Gonçalo Ramos tem caractetísticas diferentes do Seferovic, que por sua vez em características diferentes do Yaremchuk e do Darwin. Cabe-nos a nós, enquanto treinadores, olhar para essas características em função da estratégia a adotar para o jogo seguinte e conseguiu reunir o melhor onze. Será o nosso desafio jornada após jornada.""Acima de tudo temos de centrar a nossa atenção e pensamento naquilo que controlamos. O foco tem de ser aquilo que fazemos. Sabemos que estamos numa posição em que não temos margem de erro. A nossa abordagem para a segunda volta vai ser pensar no jogo a jogo para conquistar os três pontos. A partir do momento em que ganhamos, queremos encurtar distancias para os dois clubes que estão acima de nós. Já foi conseguido na ultima jornada e será o pensamento jornada após jornada. Vai começar a segunda volta e cada jogo será uma final para nós. Temos de abordar cada jogo como se fosse o último, com entrega e empenho que temos tido nos treinos. Queremos que isso se prolongue para a segunda volta.""Esperamos um equipa competitiva à imagem do treinador. Vem de uma vitória e estão moralizados. Eventualmente podem jogar num bloco mais fechado, podem jogar no erro que possam eventualmente ter. Vem causar dificuldades ao Estádio da Luz. O foco é na nossa qualidade individual e coletiva."