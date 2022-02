Nélson Veríssimo e o clássico no Dragão: «O que importava é que os dois perdessem...»

Nélson Veríssimo fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Santa Clara, agendado para amanhã, às 18 horas, na Luz, e abordou o clássico desta noite entre FC Porto e Sporting, no Dragão."O que importava é que os dois perdessem... Mas temos de nos centrar é no jogo de amanhã e conquistar os 3 pontos. Fazer um bom jogo para dar sequência ao jogo que fizemos em Tondela. Vamos observar o jogo. Vamos observar o jogo, ver o que as duas equipas vão fazer e esperar pelo resultado que vai acontecer", afirmou.