Nélson Veríssimo e o duelo com o Liverpool: «Vai ser difícil para nós e para eles»

Nélson Veríssimo comentou este sábado o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Liverpool no caminho do Benfica."Estando nas oito melhores equipas da Europa, venha o diabo e escolha. Eram todas equipas com mais valias, claro que podemos considerar que o Liverpool tem nível de dificuldade acrescido, mas foi o que o sorteio ditou. Certamente vamos, na mesma lógica de abordagem que fizemos contra o Ajax, dividir com o Liverpool. Não queria muito direcionar a análise já para isso, até lá ainda temos dois jogos muito importantes - Estoril e Sp. Braga. Vai ser um jogo difícil para nós e para eles", referiu.