Nélson Veríssimo e o golo de Rafa: «A sensação que tínhamos era que tudo podia acontecer»

O Benfica bateu este domingo o Estoril, por 2-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias sofreram um golo já nos instantes finais do encontro.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo assumiu que os estorilistas foram um oponente "difícil", que conseguiu discutir a posse de bola com as águias e até mesmo criar algumas oportunidades, salientando a boa resposta da equipa depois da eliminatória com o Ajax, que acabou por criar alguma "fadiga" aos jogadores.

"Jogo difícil contra uma boa equipa que gosta de ter bola e pressionar desde a primeira fase de construção, foi um jogo difícil. O Estoril acabou por dividir a posse de bola connosco, toada essa que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte tivemos mais domínio, o Estoril também teve algumas oportunidades, e no fim dar os parabéns aos jogadores. Ganhámos o jogo com mérito depois de uma sequência de jogos, também frente ao Ajax, que criou fadiga aos nossos jogadores", começou por dizer, em declarações na flash-interview da BTV.



O lance de Rafa

"O Rafa é aquilo. Num posicionamento mais baixo, tudo pode acontecer. A sensação que tínhamos era que tudo podia acontecer. É um jogador rápido, forte no um para um e depois desviou bem na cara do guarda-redes. Felizmente para a nossa equipa, festejou."



Apoio do público

"Era deste apoio que precisávamos. Pedimos e o público retribuiu. Sabemos que a equipa tem de puxar pelo público, mas quando estão connosco nós sentimos", terminou