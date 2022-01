Nélson Veríssimo e o mercado: «A qualquer momento pode sair um jogador»

Em pleno mercado de transferências, Nélson Veríssimo sublinhou que o Benfica deve estar preparado para "alguma eventualidade"."Nesta janela de mercado, o treinador do Benfica pensa como todos os outros treinadores: os jogadores podem entrar e sair, tendo consciência que todos os jogadores são cobiçados por outros clubes e a qualquer momento pode sair um jogador. Não digo que isso vá acontecer, mas há esta incerteza. Temos de estar preparados para essas entradas e saídas. É um tema em voga até final do mês, mas é estar preparado para alguma eventualidade, mas estamos satisfeitos com a entrega de todos os jogadores", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca.