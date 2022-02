Nélson Veríssimo e o mercado de transferências: «Não ficou a faltar nada»

Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente (amanhã, 19 horas), Nélson Veríssimo não deixou de falar no mercado de transferências que ontem encerrou."Na nossa opinião não ficou a faltar nada. Saíram dois jogadores, o Ferro e o Gedson, que ainda está por resolver. Temos um plantel de 27 jogadores, com dois lesionados com longa duração. Assim passamos para 23, e com qualquer outra lesão estamos a trabalhar com um plantel de 22/23 jogadores. Sabemos o que estamos a fazer, o plantel tem qualidade e ajusta-se às nossas necessidades e à competitividade necessária. As coisas correram como tínhamos previsto e estava planeado".Grimaldo, Everton e Darwin estiveram associados a saídas e Veríssimo ficou 'aliviado' por poder continuar com eles. "Queremos contar sempre com bons jogadores no plantel e reconhecemos a qualidade de todos. Obviamente que em função do que foram as saídas, porque havia jogadores que não estavam a ter um volume de utilização muito grande, havia jogadores que queriam sair. Não saindo jogadores que acrescentam qualidade, claro que ficamos contentes. O nosso plantel tem jogadores de muita qualidade e é normal suscitarem interesse de outros. É neste plantel que acreditamos e com o qual vamos até ao final da Liga Bwin".Questionado sobre o mercado dos rivais e se o facto de o Benfica não ter apostado da mesma forma poderia dar um sinal de resignação aos adeptos: "Independentemente do que se possa ter passado com os nosso rivais, a nossa preocupação é com o que se passa connosco. Olhámos para o plantel, analisámos consoante o que queremos montar, e a partir daí é partir para o tal ajuste que aconteceu. É olhar, identificar, saber que temos um plantel com qualidade e montar a nossa ideia para defrontar todos os obstáculos até ao final do campeonato, a começar já amanhã contra o Gil Vicente", disse.E prosseguiu: "Não podemos avaliar a nossa situação pelas decisões tomadas por outros clubes. Olhar para o plantel, reconhecer qualidade nos jogadores que temos, e acreditar que aqueles que cá continuaram têm a qualidade suficiente para enfrentar até ao final da época. Contamos com o apoio dos adeptos no nosso estádio e contamos com a presença deles em quantidade suficiente para dar conforto e calor à equipa. Iremos certamente ter batalhas difíceis e contamos com o apoio deles".