Nélson Veríssimo e o momento de forma de Gonçalo Ramos: «Tem aproveitado as oportunidades»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão à visita ao terreno do Sp. Braga, da 28.ª jornada da Liga Bwin, a jogar amanhã pelas 20h15."Claramente esperamos um Sp. Braga diferente. Já passaram 17 jogos, outros das competições europeias. Eles têm o mesmo treinador, nós já não. Em função das dinâmicas, de uma perspetiva de crescimento, há sempre evoluções e certamente não serão as mesmas equipas. Sabemos que vamos ter um adversário tradicionalmente difícil, treinado por uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento, e vamos ter de estar ao nosso melhor nível para os levar de vencidos. Muito respeito pela qualidade individual e coletiva deles, mas acima de tudo focar nos nossos momentos ofensivos e defensivos. Tirar partido das fragilidades deles, vai ser um jogo difícil, com duas equipas à procura do resultado. O regresso dos jogadores das seleções... temos todos os jogadores disponíveis para integrarem a convocatória e irem a jogo, e este é o mais importante. Em função da disponibilidade deles, vão ser tomadas as melhores opções"."O que pode dar à equipa é a qualidade. O tempo de paragem dele foi considerável e obviamente não está em condições de dar o contributo durante os 90 minutos. Neste momento temos muitos jogadores disponíveis, as opções vão ser tomadas, e ele já está recuperado e é mais um a acrescentar ao leque de opções, juntando-se de forma mais efetiva ao Yaremchuk, Darwin, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos... é mais uma opção com qualidade, e vai contribuir para as opções que podemos tomar tendo em conta o desenrolar do jogo"."A responsabilidade é dele e também dos colegas. Obviamente que os jogadores têm qualidade individual, e se essa for acrescida, elevada a um expoente ainda maior, a equipa vai sobressair. Mas não nos podemos esquecer da qualidade coletiva da equipa e da intensidade e exigência que eles têm uns para os outros. Relativamente ao Gonçalo, mérito para o que tem estado a fazer. Tem qualidade, tem aproveitado as oportunidades, e há outros jogadores que estão à espera da oportunidade para mostrar o valor que têm"."Obviamente aproveitámos a paragem para trabalhar alguns aspetos com os jogadores que cá ficaram. A questão do perfil de jogo que queremos está em constante evolução. Sentimos que existe melhoria nos processos, mas obviamente há lacunas que precisamos de colmatar. Começando o processo desde início, queremos chegar ao final e sentir que a equipa evoluiu, mas também vamos chegar ao último jogo a sentir que podem crescer mais. Estamos em permanente evolução e é isso que qualquer treinador procura".