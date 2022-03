Nélson Veríssimo esclarece situações clínicas de Seferovic e Yaremchuk

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo do Benfica com o Vizela (amanhã, na Luz, às 20H15) e esclareceu as situações clínicas de Seferovic e Yaremchuk."Seferovic ainda está de fora, não está recuperado. O Yaremchuk teve um síndrome gripal mas acreditamos que possa estar disponível. Relativamente ao Ajax, não é o momento para falar porque antes desse jogo temos o jogo com o Vizela, que é o mais importante para nós. Aquilo que nós pretendemos para este jogo é prepará-lo da maneira que entendemos para o abordar na máxima força. Depois do Vizela logo pensamos nisso", disse o treinador do Benfica.