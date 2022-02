Nélson Veríssimo: «Estivemos reunidos no balneário, o presidente quis dizer-nos umas palavras»

Largos minutos depois do que se esperava, Nélson Veríssimo surgiu na sala de conferências de imprensa do Estádio da Luz para analisar o encontro com o Gil Vicente, do qual as águias saíram derrotadas por 2-1 . Um atraso que o técnico justificou pela presença de Rui Costa no balneário para conversar com os jogadores e equipa técnica."Quero pedir desculpa à BTV por não comparecer na flash. Estivemos reunidos no balneário, o presidente quis dizer-nos umas palavras", explicou o técnico.Questionado sobre a insatisfação dos adeptos, o técnico assume entendê-la. "Responsabilidade, tenho de responder a partir daí. Compreendemos insatisfação dos sócios e aceitar. Reconhecer que não estamos num momento bom e temos de ter capacidade para dar a volta. Olhando à qualidade dos jogadores, há margem para crescer. Também já andei lá dentro e há situações que, devido aos resultados não aparecerem, a bola acaba por queimar. A tranquilidade que precisamos vai ser encontrada com resultados positivos e é isso que andamos à procura. De resto estou tranquilo. Temos uma tarefa difícil mas aliciante e estamos aqui para as próximas batalhas", garantiu.Já em relação ao que foi dito por Rui Costa, Veríssimo não quis divulgar. "As conversas ficam no balneário. O presidente esteve lá a expressar ideias relativamente à equipa. Temos de ouvir, aceitar e dar uma resposta. Inevitavelmente. Toda a estrutura tem de a dar. Agora é apontar baterias ao jogo com o Tondela".