Nélson Veríssimo: «Everton sabe a qualidade que tem»

Confrontado com a oscilação nas prestações de Everton, Nélson Veríssimo sublinhou a necessidade de o jogador brasileiro "continuar a treinar"."É preciso continuar a treinar da mesma forma que tem feito, com a mesma entrega e compromisso. Ele sabe a qualidade que tem, e tem de encarar cada treino como um desafio, na perspetiva de evolução individual. É o que tem feito. Olhamos para o que é o rendimento dos jogadores e é natural que haja jogos onde o rendimento é melhor, no jogo seguinte ainda melhor, e no seguinte baixar. É perfeitamente natural em função do que é o volume de utilização que os jogadores têm, alguma fadiga acumulada, não vejo como preocupante. Temos de ver o processo como uma globalidade, de início ao fim, e sentir que os jogadores estão a crescer. Na nossa opinião isso tem acontecido com ele", afirmou.Recorde-se que, depois de muitose ter falado de um possível retorno ao Brasil, o nosso jornal sabe que Everton continuará a ser jogador do Benfica . Segundo o que conseguimos apurar, o Flamengo nem chegou, tão-pouco, a formalizar a nova oferta para apresentar aos encarnados, que se traduziria em 13 milhões de euros por 70% do passe. É que, deste lado do Atlântico, o emblema da Luz não baixa o valor pedido pelo extremo, 20 M€, montante pelo qual foi contratado há temporada e meia, ao Grémio. Certo é que também pesou a vontade do jogador, de 25 anos, em permanecer no futebol europeu, somando 80 jogos de águia ao peito.