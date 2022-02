Nélson Veríssimo: «Existe a possibilidade de Pizzi rumar à Turquia»

Nélson Veríssimo admitiu, este domingo, que Pizzi pode deixar a Luz, sendo que o médio interessa ao Basaksehir e o mercado de transferências na Turquia ainda está aberto."É um jogador que tem muitos anos nesta casa, conquistou muitos títulos. Ultimamente não tem tido a utilização que ele próprio esperaria, mas está integrado num plantel em que o treinador tem de tomar as suas opções. Ele tem sido de uma entrega inexcedível, mas as opções depois são do treinador. Há a possibilidade de ele rumar à Turquia. Pode acontecer, está em andamento, temos de aguardar. Há intreresse de um clube, pode haver ou não interesse do jogador em sair. Há que conciliar um conjunto de interesses de forma a que o jogador se possa sentir confortável na opção a tomar", afrmou o treiandor das águias, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã contra o Tondela.