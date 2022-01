Nélson Veríssimo explica ausência de Gedson no treino: «Pode estar de saída do clube»

Nélson Veríssimo justificou a ausência de Gedson Fernandes no treino da parte da manhã na véspera do embate com o Boavista, para as meias-finais da Allianz Cup, com a possibilidade de o médio formado no Seixal estar de saída neste mercado de transferências."Daquilo que é do meu conhecimento, o Gedson pode estar de saída do clube mas ainda não há a confirmação oficial, portanto não posso adiantar mais nada", revelou o técnico.Em declarações na conferência de imprensa, o Veríssimo falou ainda sobre a lesão de Seferovic, que é baixa confirmada para o duelo de amanhã (19h45) com os axadrezados, assumindo que o suíço "não vai estar presente nos próximos dias". "O Sefe tem uma lesão e não vai estar presente connosco nos próximos dias", clarificou.