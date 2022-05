Nélson Veríssimo faz balanço da época: «Não posso dizer que foi uma missão bem sucedida...»

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (sexta-feira, 20H15), o último como treinador do Benfica, e não fugiu a fazer o balanço do seu trabalho à frente da equipa principal dos encarnados."Não consigo encontrar melhor e pior momento. Há momentos mais marcantes do que outros, há a consciência que demos tudo, fizemos tudo para os melhores resultados acontecerem. Não posso dizer que foi uma missão bem conseguida porque não conquistámos qualquer título, é mau nesse sentido, mas a perspetiva é olhar para o copo meio cheio e perceber que esta equipa fez coisas interessantes esta época. O percurso na Liga dos Campeões, que não começou connosco enquanto equipa técnica, começou no início da época; a equipa foi passando as eliminatórias, calhou num grupo complicado. Na fase a eliminar calhou-nos o Ajax, que tinha passado sem qualquer ponto perdido, como o Liverpool. Demos uma resposta muito positiva eliminado o Ajax, não eliminámos o Liverpool, mas demos boa resposta em dois jogos muito competitivos. A equipa deu sempre uma resposta muito positiva, deixámos uma boa imagem nas competições europeias. Ao nível interno o objetivo seria chegar ao 1º lugar da Liga, depois o apuramento direto para a Champions, também não conseguimos. Fica esse jogo em Alvalade em que a equipa deu uma boa resposta, tal como em casa com o FC Porto, apesar de o termos perdido. Foi um falhanço em que não conseguimos conquistar qualquer título, mas houve coisas boas. Marcámos golos consecutivamente durante 4 meses, houve jogadores que acabaram por crescer ainda mais, pela qualidade como também pelo que a equipa proporcionou. O Darwin... - permitir que Gonçalo Ramos e Paulo Bernardo tivessem mais volume competitivo. Para o futuro olhar para o Henrique Araújo, o Sandro... Reconhecer que não se conquistou qualquer título, podemos encontrar uma série de situações positivas que nos permitem projetar o futuro. E agora é seguir em frente", afirmou.