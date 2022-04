Nélson Veríssimo: «Ficou um penálti por marcar sobre o Darwin»

Para lá de ter analisado as perspetivas do Benfica na corrida pelas 'meias' da Champions , Nélson Veríssimo contestou ainda a atuação do árbitro, especialmente por conta de um penálti que terá ficado por marcar sobre Darwin Núñez."Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, alimentávamos o sonho e ainda alimentamos. Tendo em conta o perfil, adotámos uma estratégia focada na consistência defensiva. Sabíamos o que Liverpool iria aproveitar a profundidade. Sofremos golos numa bola parada e numa transição. Ao intervalo estávamos sempre com a confiança de que estávamos dentro do jogo, pois na primeira parte conseguimos com a qualidade para ter a posse. Passámos essa mensagem, para ter confiança com bola, sem precipitar na saída. O objetivo era fazer golo nos primeiros 10, 15 minutos. Conseguimos e depois disso tivemos situações de perigo. Fica um penálti por marcar sobre o Darwin, mas fica acima de tudo a forma como a equipa encarou este desafio com uma das maiores equipas da Europa. O resultado torna o objetivo mais difícil, mas acreditamos que é possível", começou por comentar, à ELEVEN.Em relação à estratégia do Liverpool, Veríssimo assumiu que esperava uma entrada forte dos reds. "Estávamos à espera que o Liverpool pudesse ter entrada forte, tentando nos primeiros minutos resolver o jogo. O objetivo era garantir consistência defensiva num bloco baixo, depois sair com qualidade para transição. Em muitos momentos conseguimos na organização ofensiva ter bola, mas perdemos muitas bolas quando recuperávamos. Na segunda crescemos, tínhamos a eliminatória em aberto, depois sofremos o 3-1", lamentou.Quanto ao jogo da segunda volta, qual a mentalidade que a equipa precisa de ter para dar a volta ao texto? "Tem que ser a mesma que empregámos aqui, com o Ajax e em todos os jogos da Champions. Perceber as características do adversário e adoptar a melhor estratégia. É com o espírito de ganhar que vamos a Inglaterra".