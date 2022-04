Nélson Veríssimo: «Fizemos coisas muito boas, agora é transportar isso para o jogo com o Sporting»

O Benfica encara o dérbi com o Sporting na sequência da eliminação da Liga dos Campeões diante do Liverpool, numa eliminatória na qual os encarnados saíram de cabeça erguida. Nélson Veríssimo assume que o que foi feito não serve de motivação adicional, mas deixa claro que a resposta positiva deixa boas indicações."Não diria motivação, porque temos de estar motivados para todos os jogos independentemente do adversário. Temos consciência que não cumprimos o objetivo, mas que demos resposta positiva perante um adversário com qualidade conhecida por todos. Obviamente houve situações menos boas, mas temos consciência que fizemos coisas muito boas, e agora é transportar isso para o jogo contra o Sporting, um adversário difícil... é um dérbi, podemos dizer, como eu já disse anteriormente, que é mais um jogo de Champions. Vamos defrontar um adversário com reconhecida qualidade, forte, mas temos de perceber que também temos a nossa e temos de saber o que fazer para o defrontar", começou por dizer, em conferência de imprensa.Questionado sobre quem tem a maior responsabilidade do dérbi, Veríssimo equilibra as contas. "Diria que nestes jogos, dérbis, nestas circunstâncias, a probabilidade é 50/50 e se eu tivesse de apostar apostava no Benfica. Diz-nos a história que a classificação pouco significa nestes confrontos, certamente será um jogo aberto, com duas equipas a quererem fazer o melhor que podem, a procurar a vitória, e a nossa expectativa passa por ganhar amanhã, e o objetivo será o mesmo para os outros jogos que faltam"."Não... e se ganharmos? Estamos a partir do princípio do não ganhar. Temos consciência da diferença que existe, o terceiro classificado somos nós, sabemos o que implica uma vitória ou uma não vitória, mas a nossa mentalidade e mindset é chegar a Alvalade e lutar pela vitória, é para isso que lá vamos"."Não. O objetivo principal para esta época era a conquista do título nacional, e a partir do momento em que não acontece é uma época falhada. Obviamente que julgo que todos os benfiquistas se devem orgulhar do trajeto da equipa na Champions, com as eliminatórias que tivemos com Spartak, PSV, o grupo dificílimo que apanhámos... mérito da equipa, da equipa técnica e da equipa técnica anterior. Recordo-me de muita gente pensar que íamos ser amassados pelo Ajax, a equipa deu uma resposta top. Conseguimos dar resposta dentro da qualidade do adversário e ultrapassar isso com todo o mérito. Mais uma vez, contra o Liverpool, íamos sofrer contra uma das melhores equipas da Europa. Obviamente não há vitórias morais, mas fica a resposta positiva que demos nesta competição. Ainda é cedo para fazer balanços, faltam cinco jogos, e o objetivo passa por lutar pelas vitórias e pelos 15 pontos".