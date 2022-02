Nélson Veríssimo: «Fizemos um jogo muito positivo, mas sabemos que nem tudo está bem»

Nélson Veríssimo mostrou-se feliz por aquilo que viu do Benfica em casa do Tondela e nem o golo sofrido parece ter tirado a sensação de que o que a águia fez neste encontro foi positivo."Fizemos aquilo que nos competia, vir aqui e ganhar o jogo. Obviamente que sabíamos que íamos encontrar uma equipa que ia causar problemas. Acima de tudo tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como têm trabalhado e como abordaram este jogo. Fizemos um jogo muito positivo e conseguimos golos. Agora temos de continuar o processo. Sabemos que nem tudo está bem, há que olhar para o que é a forma de jogar, saber que há coisas a melhorar. Hoje já foi notório isso", começou por analisar, à SportTV.Em relação à mudança de postura da equipa, Veríssimo frisa que essa situação se deve a um conjunto de fatores. "Tem a ver com o dia a dia, a forma como se entregam no treino e ao processo de jogo. Sabemos que estamos a pedir coisas diferentes, os jogadores têm de mudar a rotina. É um processo que tem sido feito, para implementar o nosso jogo com o comboio em andamento. É a nossa realidade, é esse o caminho a caminhar. Sublinhar a forma como se entregaram de forma apaixonada, tanto os que jogaram como os que ficaram cá fora", destacou.Quanto ao golo sofrido de bola parada - mais um -, o técnico das águias desvaloriza. "Acima de tudo a nossa exibição não pode ficar manchada por isso. Sofremos de bola parada, sim, mas temos trabalhado. O que fizemos não pode ficar manchado. É uma das situações que temos trabalhado, pelo facto de ter sido mais um golo sofrido de bola parada, mas é treino", assumiu.A fechar, um olhar às contas dos objetivos da época. "É aquilo que temos feito. O próximo desafio é o Santa Clara. Temos falado com o grupo que é uma questão de jogo a jogo. O objetivo passa por chegar ao segundo lugar, e para isso temos de ser consistentes nas exibições e nos resultados. É esse caminho a seguir", concluiu.