Nélson Veríssimo: «Há muita margem de crescimento para a nossa equipa»

Nélson Veríssimo alcançou a primeira vitória no banco da principal equipa do Benfica esta temporada (2-0) ao derrotar na Luz o Paços de Ferreira. O técnico que deixou a equipa B para assumir a primeira formação sénior dos encarnado garantiu que há margem de progressão nos encarnados."Há que dar os parabéns os jogadores. Vimos de dois resultados menos positivos. Era importante entrar e vencer este jogo. Globalmente, foi um jogo muito positivo, não com a regularidade e consistência que sabemos que esta equipa pode render. Tivemos oportunidades suficientes para abrir o marcador ainda antes do primeiro golo. Conseguimo-lo fazer depois da expulsão do P. Ferreira. Antes dessa situação, criámos situações suficientes para estar à frente do marcador. Na 2ª parte, o domínio acabou por ser o nosso. Criámos oportunidades suficientes para dilatar ainda mais o resultado. Tendo em conta o contexto de que nós vimos, acaba por ser um jogo bem conseguido da equipa. Há muita margem de crescimento para a nossa equipa", vincou em declarações à BTV.