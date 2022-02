Nélson Veríssimo: «Houve demérito nosso e isso tem de nos fazer refletir»

Nélson Veríssimo assumiu que o empate consentido com o Boavista (2-2), após estar a vencer por dois golos, deve ter "refletir" o grupo de trabalho."Substituições não resultaram? Sim, quando fazemos as substituições… O Everton e o Taarabt, em especial os 70 minutos do Adel foram com intensidade. A lógica foi refrescar com a entrada do João Mário para dar mais capacidade à equipa de ter bola que não estava a ter. A do Radonjic foi de fazer um ataque mais efetivo à profundidade que estava a ser dado à equipa do Boavista. Não foram só as substituições, a equipa como um todo não funcionou. Obviamente, a responsabilidade cabe ao treinador. É algo que temos de ver. Tivemos uma primeira parte muito boa mas havendo mérito do Boavista também houve demérito nosso e isso tem de nos fazer refletir", vincou em declarações à Sport TV."A equipa segue com a certeza que tem de ser competitiva do início ao fim do jogo. Agora é olhar para aquilo que se aproxima. Temos de recuperar os jogadores fisicamente e mentalmente para esse jogo [Ajax] que vai ter um grau de dificuldade elevado e vamos dar uma boa resposta com toda a certeza.""É natural. Depois de uma vantagem de dois golos, queriam sair daqui com a vitória e nós também. É olhar em frente."