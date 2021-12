Joao Felix = #LaLigaWorld heads to Lisbon to speak to some of @joaofelix70's youth coaches today on #LaLigaTV!



Nélson Veríssimo e Nuno Gomes conhecem bem o trajeto de João Félix no Benfica. Na condição de antigo treinador do jovem avançado e de ex-diretor da formação, respetivamente, ambos recordaram o percurso do internacional português nos encarnados, em entrevista à 'La Liga TV'. Uma conversa que será transmitida esta quarta-feira à tarde."No FC Porto acabou por não ter o espaço que precisava. Acabou por tê-lo no Benfica, onde pôde potenciar as suas qualidades", apontou Nélson Veríssimo, num excerto já publicado nas redes sociais.Já Nuno Gomes destacou o "grande talento" que tinha. "Sabiamos que tinha um grande talento. Assinou contrato com FC Porto, mas depois surgiu a oportunidade de se juntar ao Benfica", disse no referido excerto.