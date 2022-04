Nélson Veríssimo: «Não é todos os dias que uma equipa consegue fazer três golos aqui»

Para lá da análise feita à campanha do Benfica na Liga dos Campeões , Nélson Veríssimo elogiou a forma como o Benfica se apresentou em Liverpool e destacou ainda o pouco visto registo de três golos marcados em Anfield "Acreditámos que seria possível dividir o jogo e passar, mas não conseguimos. O resultado da 1.ª mão acabou por complicar. A equipa acreditou que podíamos dar uma resposta. Acabámos por sofrer golos, algo que queríamos evitar. Queríamos marcar primeiro. Sofremos o golo mas demos uma boa resposta. Aquilo que fica foi a ambição que a equipa demonstrou perante um adversário difícil e de uma grande noite europeia aqui em Liverpool", começou por analisar, à CNN Portugal."A partir do momento em que sofremos golos, é uma tarefa cada vez mais difícil. Acreditávamos que podíamos ganhar aqui o jogo em Liverpool, não é todos os dias que uma equipa consegue fazer três golos aqui em Anfield. Fica uma imagem positiva. Equipa tem de se orgulhar com o trajeto que fez na Liga dos Campeões. Começou na 1.ª mão com o Spartak Moscovo e com a equipa técnica anterior. Obviamente que o nosso objetivo chegava por chegar às meias-finais, alguns podem achar que era desmedido, mas era a nossa ambição."A fechar, um olhar ao que falta da temporada: "Temos cinco jogos, temos de lutar pelas cinco vitórias. É por isso que vamos lutar. Agora, se vamos conseguir ou não ainda não sabemos porque não jogamos sozinhos. Mas é por isso que vamos lutar."