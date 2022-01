Nélson Veríssimo: «Não vou dar trunfos a Rúben Amorim»

Nélson Veríssimo não abriu o jogo em relação ao sistema tático a utilizar amanhã na final da Allianz Cup frente ao Sporting (19H45) em Leiria. Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, o treinador do Benfica sublinhou a capacidade das equipas em vários modelos."Para o jogo de amanhã está tudo em aberto, não vou dar trunfos a Rúben Amorim. Independentemente dos treinadores gostarem mais de um sistema ou de outro, não podemos colocar nenhum de parte. É perceber o momento da equipa, o adversário e a estratégia que temos de adotar. É nossa convicção que os jogadores têm de se sentir confortáveis no sistema em que jogam", afirmou.E prosseguiu: "Hoje em dia as equipas têm de ter capacidade de jogar em vários sistemas táticos, nós jogamos em 4x4x2 e 4x3x3. Claro que, fruto das características dos jogadores, elas têm de ter capacidade de mudar de sistema, até no próprio jogo. É nisso que acredito e que vamos trabalhar. Acima de tudo temos de trabalhar as nossas ideias, o nosso modelo de jogo. Temos de ter em conta as características coletivas do adversário, mas temos de pensar é no nosso jogo".