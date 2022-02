Nélson Veríssimo: «O jogo mais importante para nós»

É ponto assente: o Benfica vai apostar tudo na ultrapassagem ao Sporting, no segundo lugar da Liga Bwin, pelo que não passa pela cabeça de Nélson Veríssimo fazer poupanças frente ao Boavista a pensar no jogo com o Ajax, na quarta-feira. Na antevisão do encontro de hoje, o técnico garantiu que o duelo com os axadrezados é, agora, o que interessa e é para vencer.

"Aquele que é o jogo mais importante para nós é o de amanhã [hoje]. Sabemos aquilo que vem a seguir, mas o mais importante é o jogo com o Boavista, tendo em conta o que são os nossos objetivos para esta Liga. A importância está toda centrada neste jogo", frisou o técnico, de 44 anos, que antecipa algumas dificuldades para o duelo do Bessa: "Espera-nos um jogo difícil, perante uma equipa que tem uma força acrescida nas dinâmicas globais quando joga em casa. É uma equipa que pratica um futebol positivo, dentro da ideia do técnico. Vamos centrar as nossas atenções no nosso jogo ofensivo e na forma como temos de defender. Espera-nos um jogo bastante competitivo, em que temos de estar com níveis de ativação, competitividade e agressividade altos para sairmos de lá com o objetivo alcançado, que é fazer um bom jogo e conquistar mais três pontos."

Para o Benfica continuar a somar vitórias seria importante não sofrer golos, o que aconteceu nos últimos cinco encontros e causa alguma apreensão a Nélson Veríssimo. " É um aspeto que me preocupa, mas vejo o processo como um todo. Preocupa-me a forma como defendemos, o que nos levou a sofrer alguns golos, mas também a forma como a equipa ataca. Compete-nos olhar para o processo como um todo e perceber onde é que a equipa está bem e potenciar esses aspetos, e olhar para as situações em que a equipa não está tão bem e arranjar estratégias para melhorar o comportamento coletivo", assinalou o técnico.



Desafio diferente da Allianz Cup



O Benfica defrontou o Boavista há menos de um mês, nas meias-finais da Allianz Cup, em jogo apenas decidido nos penáltis, mas Veríssimo considera que a partida de hoje será bastante diferente. "Obviamente que olhámos para o jogo da Taça da Liga. Se bem me recordo, houve jogadores do Boavista que não puderam estar presentes devido a compromissos das seleções e o mesmo aconteceu connosco. As ideias de jogo e do treinador vão estar lá, mas o facto de esses protagonistas já estarem presentes poderá, em função do que são as características individuais de cada um, alterar algumas dinâmicas", explicou o treinador das águias, que deixou um desejo para esta noite: "Contar com o apoio de todos os nossos adeptos, que decerto estarão em grande número no estádio."



"Jogadores estão a crescer"



Nélson Veríssimo foi questionado sobre a regularidade de Everton, um jogador que tem sido capaz do melhor e do pior ao serviço do Benfica, tendo o técnico considerado que este tem estado a evoluir.



"Temos de ver o processo como uma globalidade e perceber que os jogadores estão a crescer. Isso tem acontecido com o Everton e com outros jogadores", assinalou na antevisão ao duelo desta noite, frente ao Boavista.



Todavia, relativamente ao brasileiro, frisa ser "normal" haver jogos melhores e piores, mas salienta que há apenas um caminho. "Tem de continuar a treinar com o mesmo compromisso e a mesma entrega. Ele sabe da sua qualidade. Tem de encarar cada treino como um desafio que permite uma evolução individual", vincou.





Nélson Veríssimo, como seria de esperar, foi um espectador atento ao clássico entre FC Porto e Sporting, as equipas que lideram a Liga Bwin, mas o técnico só gostou do viu "dentro das quatro linhas". Sobre os desacatos no final, preferiu não se adiantar muito sobre um "tema que já foi muito falado", ainda que saliente que todos deveriam ter a preocupação de ajudar a promover o futebol português."Segui o jogo com particular interesse. É um jogo diferente e, no que foi feito dentro das quatro linhas, foi um desafio bastante interessante. Relativamente ao que aconteceu depois, já se falou muito, quem esteve diretamente envolvido já deu a sua opinião. Quanto à reflexão que se deve fazer, concordo plenamente, na medida em que temos de promover o que são os nossos jogos e a nossa Liga lá fora. Aquela não é a melhor maneira de o fazer, mas as pessoas que estiveram diretamente, e até indiretamente, envolvidas já falaram sobre a reflexão que deve ser feita, envolvendo todos os agentes do futebol", afirmou o treinador, tendo-se descartado de uma reflexão profunda sobre o tema, vincando que estava preocupado "com o jogo de amanhã [hoje]".