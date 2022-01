Nélson Veríssimo: «Plantel mais curto pode dar mais competitividade»

Nélson Veríssimo fez este sábado a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, agendado para amanhã, no Estádio da Luz. O treinador do Benfica não fugiu ao tema do mercado de transferências."Estamos no mercado de janeiro e não há nenhum treinador que possa dizer que o plantel está fechado. Estas conversas com o presidente acontecem de forma sistemática, já era assim na equipa B. É sempre uma questão em aberto. Entendemos que em função do que queremos é um plantel mais curto, poderá dar mais competitividade", afirmou.