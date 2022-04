Nélson Veríssimo: «Podemos estar nas meias-finais»

Nélson Veríssimo reconhece que hoje o Benfica irá defrontar uma das grandes equipas do futebol mundial, o Liverpool, mas isso não afasta a confiança que as águias poderão fazer história e chegar às meias-finais da Champions, o que seria algo inédito no atual formato da prova. "Estamos numa fase da competição em que podemos chegar às meias-finais, algo que nunca aconteceu neste formato. Queremos fazer história. É a isso que temos de nos agarrar, acreditando que possa acontecer e vamos lutar muito para que isso se efetive. É uma equipa muito boa, tal como era o Ajax e tivemos capacidade de fazer dois bons jogos. A nossa ambição é que nesta eliminatória aconteça da mesma forma. Agora, claro está, temos um adversário muito difícil pela frente mas queremos conquistar a vitória", assinalou o técnico, de 44 anos, em antevisão à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Para superar o conjunto liderado por Jürgen Klopp, o técnico benfiquista parece ter a estratégia delineada pois sublinha que estudou bem o adversário e que, apesar da qualidade que este apresenta, tem fragilidades. "Tendo em conta o conhecimento que temos do Liverpool, da ideia coletiva e ofensiva que apresentam, sabemos que temos de estar preparados para dificuldades. Temos de ter uma organização defensiva muito competente, coesa. Não quer dizer que o nosso foco passe só pelo processo defensivo. Sabemos que existem espaços e momentos que podemos explorar na equipa adversária, a qual gosta de pressionar alto, ter a linha defensiva subida e fruto dessa pressão liberta espaços em determinadas zonas. Podemos tirar vantagem desse processo", explicou.

Armas que contam

O treinador benfiquista considera ainda que existem dois fatores que podem ajudar hoje a equipa a conseguir um bom resultado diante dos ‘reds’: o apoio dos adeptos e o facto de se tratar de um jogo da Champions, competição na qual as águias têm feito uma excelente campanha.

"Será um jogo difícil, mas estando no nível em que podemos estar, vamos dividir o jogo. Vai ser 50/50 e vamos contar com o nosso 12º jogador, o público, que irá alavancar a equipa para uma grande noite europeia", sustentou, antes de falar da mudança de chip entre jogos da Liga e Champions. "São competições diferentes, claro que toda a envolvência do jogo de amanhã [hoje] é diferente. A equipa tem dado uma boa resposta na Champions, deu na eliminatória com o Ajax e esperamos que dê agora", frisou.

Mas para que nas duas mãos as águias sigam em frente na competição, Veríssimo considera que há algo essencial. "O resultado de amanhã [hoje] é importante para levar a eliminatória em aberto para Inglaterra. É importante entrarmos bem e fazermos um bom jogo", sublinhou.



Centrais poderão voltar a assumir papéis principais



Nélson Veríssimo sublinha que só com toda a equipa num grande nível será possível levar a melhor diante do Liverpool, mas assume que há dois jogadores, pela sua experiência e também passado em Inglaterra, que podem ter um papel determinante na eliminatória: Otamendi e Vertonghen. "Na eliminatória com o Ajax tiveram grande importância no processo defensivo. Pelo passado em Inglaterra, e por consumirem muito futebol, conhecem as dinâmicas ofensivas individuais e coletivas do adversário. Darão ambos um contributo importante", reconheceu.