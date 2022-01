Nélson Veríssimo: «Quero sublinhar a confiança que o presidente demonstrou em mim»

"Obviamente quando se muda de treinador há uma nova metodologia de treino, novas ideias. Ao fim ao cabo, acredito que seja isso que se espera com a nossa entrada. Os jogadores, dentro daquilo que nós esperávamos, têm tido um compromisso muito grande. A entrega é a absoluta às novas ideias e à forma de trabalhar, o que é completamente normal quando se muda de treinador. A partir daí há que preparar os jogos que a equipa vai ter e sempre lutar pelos três pontos que foi aquilo que aconteceu com o P. Ferreira", frisou o treinador, em conferência de imprensa, garantindo que o ouviu da boca do presidente das águias é "um sinónimo de confiança"."Estamos completamente alinhados naquilo que são os objetivos para esta época, nas conquistas que ainda temos por fazer. O nosso foco para além do jogo a jogo vai só até ao final da temporada. Até lá muita água ainda vai correr por baixo da ponte e não quero fugir aquilo que tenho dito. No final, logo se vê esta questão. O que quero sublinhar é a confiança que o presidente demonstrou em mim. Temos de trabalhar diariamente para conquistar os objectivos que temos para esta época", reiterou Veríssimo.

Nélson Veríssimo fez esta sexta-feira o lançamento da partida frente ao Moreirense, a contar para a 18ª jornada do campeonato nacional que se disputa no sábado às 18 horas, no Estádio da Luz. O técnico do Benfica agradeceu as palavras que Rui Costa "teve relativamente à entrada na equipa técnica".