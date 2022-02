Nélson Veríssimo questiona VAR: «Há um golo limpo anulado que daria outra tranquilidade»

Após a derrota com o Gil Vicente, Nélson Veríssimo deixou críticas ao trabalho de Artur Soares Dias, por ter interrompido o jogo e assinalado falta ofensiva ao Benfica antes de a bola entrar na baliza gilista logo na fase inicial da partida na Luz."Não estivemos bem, é o que fica. Não me quero escudar nas oportunidades, acima de tudo reconhecer que a equipa não esteve ao nível do que é esperado nem desejado. Há que reconhecer que os jogadores e a equipa têm qualidade e capacidade para fazer muito mais. A responsabilidade pela falta de dinâmica e de controlo do jogo é minha. Há aqui outras questões, mas o Gil ganhou e ponto final. É difícil explicar por que aos 5 ou 6 minutos é anulado um golo. Para que é que é o VAR? Hoje claramente houve uma falha. Se há VAR, deixa-se seguir até final. «Há um golo limpo que é anulado e daria outra tranquilidade. É deixar correr até ao fim e depois analisar, como no lance do Gonçalo Ramos. Isto causa revolta e intranquilidade aos jogadores, pois o nosso objetivo era ter uma entrada forte. É difícil para mim e para os jogadores perceber porque existe VAR e não se deixa levar o lance até ao fim. Mas não me escudo nisso para não termos ganho. Há que reconhecer que temos de ter capacidade para dar a volta", disse o técnico do Benfica, na sala de imprensa da Luz.Questionado sobre se é positivo para a sua carreira como treinador continuar à frente da equipa, Veríssimo foi taxativo: "Isso é a última coisa que me preocupa. Neste momento, o mais importante é sentir capacidade, confiança e ser útil para dar a volta a esta situação. Sinto que estou num grande clube, foi-me dada esta oportunidade e quero, com a minha equipa técnica, ajudar a equipa a crescer e evoluir."A fechar, o treinador justificou a opção de deixar João Mário e Rafa no banco por questões físicas. "Temos jogado de quatro em quatro dias. Temos três treinos entre jogos, dois são de recuperação e num treinamos efetivamente. Há uma gestão que tem de ser feita em função da condição física dos jogadores. O plantel dá diferentes soluções e permite fazer esta gestão. O Rafa foi num contexto diferente, pois esteve uns dias de fora. Sabíamos que não estaria em condições de dar mais do que deu, mas entrou e fez por ajudar a equipa, analisou.