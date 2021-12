Nélson Veríssimo reage à derrota: «Eles estão lá dentro chateados e frustrados»

Nélson Veríssimo assumiu o Benfica após a saída de Jorge Jesus do comando técnico das águias, somando uma derrota na estreia (3-1) esta época, no clássico frente ao FC Porto. O treinador português que começou a época na equipa B dos encarnados afirmou que os jogadores ficaram "frustrados" com o resultado final já que estavam a conseguir reagir ao revés de chegar ao intervalo em desvantagem."Não caí de paraquedas. Tivemos dois treinos com a equipa, com jogadores com muita entrega e vontade na preparação. Relativamente ao jogo, entrámos muito bem, com 20 minutos muito bons, a dominar o jogo, com situações de perigo perto da baliza contrária e a criar uma grande oportunidade de golo com o Yaremchuk. Na sequência desse lance, sofremos dois golos de uma forma consecutiva. Ali, a equipa abanou um pouco mas conseguiu aguentar o ímpeto do FC Porto. Ao intervalo, o que foi pedido foi para manter o equilíbrio emocional e foi lançado o desafio de fazer um golo nos primeiros 10 minutos da segunda parte. Se acontecesse, sabíamos que o jogo iria ser relançado. Conseguiram com todo o mérito e toda a justiça. Logo a seguir acontece a expulsão. Foi um revés na nossa estratégia. Temos de reconhecer que com menos um jogador a equipa conseguir estar ligada ao jogo e conseguiu criar mais uma oportunidade de golo pelo Gonçalo Ramos. O FC Porto fez o 3-1 num momento em que a equipa acusava algum desgaste. Houve uma entrega total neste jogo no Dragão. Estamos frustrados com a derrota. Eles lá dentro estão chateados e frustrados porque sentiam que numa relação numérica de igualdade as coisas podiam ser de outra maneira. É seguir em frente", frisou Veríssimo em declarações à Sport TV.