Nélson Veríssimo: «Será um jogo entre duas grandes equipas e estaremos à altura do desafio»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez este sábado a antevisão ao dérbi de amanhã (20h30) frente ao Sporting, da 30.ª jornada da Liga Bwin."Acima de tudo a ideia de jogo [do Sporting] está bem vincada. A ideia de jogo existe, a atacar e a defender, e o que poderá mudar é a dinâmica consoante as opções individuais. Equipa não mudou muito comparativamente ao jogo da Taça da Liga, não tiveram o Coates, nós também não tivemos alguns jogadores. Entretanto o Sporting já fez algumas contratações que podem dar outras dinâmicas a nível ofensivo, mas cabe-nos ter as melhores dinâmicas defensivas para contrariar o poderio ofensivo deles, e depois precisamos de aproveitar os espaços para chegar com perigo à zona de finalização para fazer um ou mais golos"."A ideia de jogo está lá, é coletiva, todos têm uma importância na ideia de jogo do Rúben Amorim. Na nossa opinião temos de nos preocupar acima de tudo com as dinâmicas ofensivas para aproveitar o espaço que temos de aproveitar. Acima de tudo vai ser um dérbi, um jogo entre duas grandes equipas que vão procurar a vitória e certamente estaremos à altura do desafio com uma resposta positiva, tal como todos os benfiquistas esperam".