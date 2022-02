Nélson Veríssimo: «Sinto grande vontade dos jogadores para darem resposta positiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, garantiu este domingo que a equipa quer reagir às derrotas com o Sporting e o Gil Vicente e vai fazer tudo para realizar uma boa exibição e conquistar três pontos em Tondela.





"A preparação emocional é ganhar os jogos. Trabalhar sobre vitórias dá outro conforto e confiança. Podem surgir dúvidas de quem não está a ganhar e o caminho é ganhar jogos para dar conforto e confiança. Isso só nao chega. É preciso ver o que está bem ou não, trabalhar, reconhecer que os últimos resultados não são positivos mas é preciso saber porquê. Temos trabalhado, temos sentido grande vontade dos jogadores para darem resposta positiva para a qualidade de jogo e os três pontos, que nesta altura é o mais importante", afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida da 21ª jornada da Liga Bwin."Os jogadores, treinadores e estrutura sabem a dimensão do clube que representam e não é compativel com os últimos dois resultados. A motivação que temos é representar o clube e que o único caminho é ganhar. É o nosso único objetivo para amanhã e é nisso que temos trabalhado", acrescentou.O técnico das águias alertou, contudo, para a qualidade do adversário. O "Tondela é uma equipa que tem uma ideia de jogo bem definida, tem jogadores na frente que podem causar desequilíbrios. Está a tentar somar pontos para ficar mais confrortável mas temos de concentrar-nos para mehorar. Ser capazes de chegar a Tondela e dar uma resposta positiva, que é ter de ganhar o jogo", analisou.