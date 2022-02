Nélson Veríssimo: «Sinto que sou parte da solução, sabemos o que andamos aqui a fazer»

Nélson Veríssimo fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Ajax, encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões agendado para amanhã no Estádio da Luz (20 horas), e falou do seu papel no Benfica, quando questionado se sente parte do problema ou se é uma solução."Quando sentir que sou parte do problema coloco o lugar à disposição. Ainda sinto que sou parte da solução, sabemos o que andamos aqui a fazer, sabemos o potencial da equipa e o rumo que queremos para ela. Essas questões são colocadas em função dos resultados, e pegando no último jogo tivemos 60 minutos muito positivos, mas temos de reconhecer que nos últimos 30 não estivemos nada bem. Eles sabem exatamente o que deveríamos ter feito e não fizemos, mas isso é um discurso que tem de ser e já foi feito internamente. Tendo em conta esse jogo, é pegar nas muitas coisas positivas que fizemos no processo ofensivo, e transportar para este jogo com o Ajax, reconhecendo também que temos de ser muito mais consistentes no processo defensivo", afirmou.