Nélson Veríssimo: «Soubemos que teríamos momentos onde era preciso ter coragem»

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, analisou a vitória do Benfica em Amesterdão que garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões."Não sinto nenhum peso [pelo apuramento]. Sabiamos que iríamos jogar contra uma equipa que é boa. Quando saiu o sorteio, olhando para os resultados do Ajax na fase de grupos da Champions e o percurso na liga, sabíamos que teríamos uma tarefa muito difícil mas nunca deixámos de acreditar que era possível passar esta eliminatória. Tivemos um jogo difícil no Estádio da Luz, uma segunda parte mais bem conseguida do que a primeira. Aqui também tivemos um jogo difícil, sabíamos que isso ia acontecer. O Ajax é uma das equipas da Europa que consegue ter mais qualidade no processo de jogo ofensivo, com bola. Nós não conseguimos fazer o jogo que pretendíamos mas se não dá de uma maneira tem de ser de outra. Não conseguimos ter bola, soubemos que teríamos momentos onde era preciso ter coragem, rigor e compromisso naquilo que foi o processo defensivo. Depois, numa bola parada ou transição ofensiva, aproveitar e ter a nossa oportunidade, como aconteceu. Não posso deixar de dar uma palavra de gratidão aos adeptos que nos apoiaram, aos que nos foram esperar junto ao hotel e aos que não estão cá que contribuíram com o seu apoio. Agora é recuperar que no domingo temos um jogo contra o Estoril que certamente será difícil", vincou em declarações à CNN Portugal