Nélson Veríssimo: «Tarefa será mais difícil, mas não entregamos a eliminatória»

Apesar da derrota sofrida em casa por 3-1 diante do Liverpool , Nélson Veríssimo deixa claro que o Benfica não vai entregar a eliminatória e que venderá bem cara a luta na 2.ª mão. O técnico do Benfica assume que o terceiro 'estragou' os seus planos, mas não se arrepende das mudanças feitas."Fechada não está. Tendo em conta o golo fica mais difícil. O objetivo passava por dividir o jogo com o Liverpool, reconhecendo que é uma das melhores equipas da Europa. Na análise que fizemos tentámos explorar as fragilidades que tinham e em certos momentos aconteceu. Na segunda parte estivemos melhor do que na primeira. Fizemos correções ao intervalo, os próprio jogadores sentiam que podiam dar continuidade com posse. Fizemos o golo que nos meteu na eliminatória, mas depois há um penálti por assinalar, que dava 2-2. Naturalmente que com 3-1 torna tudo mais complicado. A eliminatória não está fechada, mas a tarefa fica mais difícil", assumiu o treinador encarnado, à CNN Portugal.Veríssimo explicou ainda que, no seu entender, a hora de mexer na equipa e arriscar foi a correta. "Sentimos que a equipa estava com segurança e chegada com qualidade para criar situações de perigo. Depois desse momento, na entrada do Yaremchuk, sentimos que podíamos arriscar mais. Tínhamos consciência de que podíamos expor-nos defensivamente, mas tomámos a decisão. Não correram bem as coisas, o objetivo era marcar e acabámos por sofrer. Ainda assim, continuamos na eliminatória", frisou.Por fim, o técnico das águias aproveita para deixar claro que tudo está em aberto na corrida pelas 'meias'. "Nós sabemos que a tarefa é mais difícil, mas não entregamos a eliminatória e é com esse intuito que vamos preparar o jogo. Não está fechado, por isso acreditamos que é possível", finalizou.