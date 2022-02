Nélson Veríssimo: «Temos que ter uma solidez defensiva acima da que temos tido»

O Benfica recebe esta quarta-feira, a partir das 20 horas, o Ajax, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de fazer a habitual antevisão ao duelo na conferência de imprensa hoje realizada, Nélson Veríssimo falou em exclusivo à ELEVEN onde salientou o facto de a equipa ter de demonstrar amanhã, diante da turma holandesa, uma maior solidez defensiva do que a que tem mostrado.

"[Prioridade para amanhã] É tudo. É manter aquilo que são as dinâmicas ofensivas e que se revelaram de uma forma muito efetiva no jogo com o Boavista, durante largos períodos do jogo, mas também reconhecer que temos que ter uma solidez defensiva acima da que temos tido tendo em conta o nível do adversário que vamos defrontar. Acima de tudo é isso", começou por dizer o técnico das águias.

Já sobre o regresso dos três centrais ao sistema, Nélson Veríssimo assegurou que "está tudo em aberto". "Está tudo em aberto. Não digo nem que sim nem que não. Está tudo em aberto", terminou.