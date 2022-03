Nélson Veríssimo: «Tínhamos de abordar o jogo da mesma forma como com o Ajax»

Nélson Veríssimo mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica sobre o V. Guimarães, por 3-0 , e deixou ainda uma palavra de apelo à paz a propósito do gesto emocionante da Luz para com Roman Yaremchuk "Foi um momento simbólico, vem à memória todos os dias de guerra na Ucrânia. É lamentável, ao fim ao cabo é algo que nos choca, que vivemos de longe mas que toca. Foi um momento simbólico, a favor da paz. Não é ninguém contra ninguém, nós queremos é que haja tréguas e em breve que a paz possa existir na Ucrânia. Temos de dar o nosso contributo e tentar que aconteça o mais rapidamente possível", começou por comentar, à BTV.Sobre o jogo propriamente dito, Veríssimo vê um resultado sem margem para dúvidas. "Foi uma vitória justa, contra uma boa equipa e bem treinada. Não podíamos cair na tentação de olhar para os resultados recentes do Vitória, porque sabíamos que pelo meio tinham conseguido bons resultados contra o Braga e o Estoril. Tínhamos de abordar o jogo da mesma forma como com o Ajax. Naturalmente sentiu-se alguma fadiga neste jogo, especialmente na parte inicial. Julgo que controlámos o jogo, um jogo aberto em que as duas equipas quiseram ganhar. Fomos eficazes, levámos uma boa vantagem para o intervalo e na segunda parte o desafio era nos primeiros 15 minutos matar o jogo com o terceiro golo. Conseguimos, foi uma vitória justa e temos de pensar no próximo jogo", considerou.Questionado sobre o facto de ter encurtado distâncias para pelo menos o Sporting, Veríssimo deixa claro que ganhar é o mais importante. "A mensagem é que temos uma equipa que diariamente trabalha para chegar aos jogos e dar uma resposta. Sabemos a responsabilidade do clube, o que exige. O objetivo era ganhar o jogo em função da nossa exigência e das exigências do clube. Sabíamos que ganhando iríamos encurtar o espaço para o segundo classificado. O objetivo foi conseguido, mas diariamente trabalhamos para reduzir essa distância, é esse o foco e mentalidade", finalizou.