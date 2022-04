Nélson Veríssimo: «Todos os benfiquistas têm de ficar orgulhosos pelo que fizemos»

Apesar do afastamento da Champions, Nélson Veríssimo mostrou-se globalmente satisfeito pela forma como o Benfica se apresentou esta noite em casa do Liverpool . Em declarações após a partida de Anfield, o técnico das águias enalteceu ainda a campanha da equipa na prova, que no seu entender tem de deixar os benfiquistas "orgulhosos"."Uma equipa difícil, uma das melhores equipas do panorama atual. Sabíamos que tínhamos uma missão difícil. O golo sofrido complicou as contas, mas ainda assim a equipa teve uma boa reação empatar. Na segunda parte, fruto da qualidade que tem, o Liverpool fez mais dois golos. Tivemos dois golos sofridos de bola parada, em lances que podemos controlar melhor. Temos sempre a obrigação de estar melhor. Fica a reação da equipa e a forma como não abdicámos do jogo. E fruto disso surgiram os golos. Fica uma grande noite europeia, contra uma excelente equipa. Uma equipa que nos colocou à prova. Obviamente estamos tristes por não passar, mas a equipa deixou uma boa resposta", começou por dizer, à ELEVEN."Todos os benfiquistas têm de ficar orgulhosos desta campanha. Começou em agosto com o Spartak, depois com o PSV. Veio uma fase de grupos bastante difícil, com bons clubes do panorama mundial. Fruto do que foram os resultados e do trabalho da equipa e da equipa técnica anterior, passámos aos 'oitavos'. Apanhámos uma equipa difícil como o Ajax, que tal como o Liverpool foi uma das equipas que passou só com vitórias. Era uma tarefa difícil, soubemos interpretar da mesma forma como aqui. À medida que avançámos o adversário é mais difícil, mas demos uma boa resposta", concluiu.