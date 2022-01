Nélson Veríssimo vai contar com o apoio de oito elementos na equipa técnica do Benfica, que foi esta segunda-feira divulgada pelo clube após a estrutura ter estado reunida.O treinador vai contar com os adjuntos Paulo Mateus e Marco Pimenta, que também transitam da equipa B, além de Minervino Pietra, que já estava na equipa principal.Nuno Matias será o preparador físico, enquanto Fernando Ferreira ficará ao cargo dos guarda-redes em conjunto com Gonçalo Simões. Marco Pedroso, de volta à Luz, e Pedro Pitacas serão os videoanalistas.