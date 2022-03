Nélson Veríssimo: «Vitória justa frente a uma boa equipa e num campo difícil»

O Benfica bateu este sábado o Portimonense por 2-1, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias estiveram em desvantagem.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo sublinhou a boa resposta que a equipa deu frente a um estádio e a um adversário complicado.

"Foi uma vitória justa num campo difícil, entrámos bem no jogo com uma oportunidade do Gonçalo, num erro coletivo nosso sofremos um golo. A equipa respondeu bem a isso. Destacar a resposta que demos frente a uma boa equipa e num campo difícil. A equipa está de parabéns por isso", começou por dizer o técnico das águias, em declarações na flash-interview da Sport TV.

Alterações que pediu à equipa no intervalo

"Acima de tudo, perceber o contexto do jogo. Estávamos a sentir dificuldades pelo corredor direito. Essa foi uma das correções que fizemos. Pedimos aos jogadores para não se desequilibrarem e para não perdemos a bola no corredor central. Os jogadores perceberam o que se tinha passado na primeira parte e nós contribuímos com as nossas instruções."

Entrada de Darwin a cinco minutos do final

"Tinha estado um pouco combalido, deu o contributo, estava com muita vontade. Entendemos que podia jogar. Deu o contributo", terminou.