Neres batizado com golo

Ao primeiro jogo da carreira na Taça de Portugal, David Neres foi batizado com um golo e assim já marcou em todas as competições que disputou esta temporada. À bicicleta de ontem, o extremo junta dois golos na Liga dos Campeões - um deles na qualificação - e quatro no campeonato. A par do brasileiro, só Musa reparte golos em todas as provas. Ainda em novembro, Neres também terá a primeira oportunidade para faturar na Allianz Cup.

Em virtude do remate certeiro de ontem, Neres leva sete golos e oito assistências. É o segundo jogador com mais contribuições decisivas, a par de Rafa (11 golos e quatro assistências) e Gonçalo Ramos (12 golos e três assistências). O líder, esse, continua a ser João Mário, autor de nove golos e oito passes decisivos para os companheiros.