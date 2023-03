Neres: «Entrámos para jogar mais uma final e fomos recompensados com uma grande vitória»

David Neres foi a principal figura do triunfo (3-0) do Benfica, este domingo, sobre o Marítimo, ao apontar dois golos no duelo da 24.ª jornada da Liga Bwin.





Em declarações no final da partida à Sport TV, já com o prémio de melhor em campo nas mãos, o internacional brasileiro assumiu que a equipa estava alertada para a dificuldade que o adversário iria colocar a jogar no seu estádio. "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Entrámos para jogar mais uma final e fomos recompensados com uma grande vitória", começou por dizer."Sim, já tenho jogado há alguns jogos nesta posição. Estou a adaptar-me e feliz por poder jogar em diversas posições e ajudar a minha equipa."

Sobre época a nível individual

"Tem sido uma boa época mas ainda não ganhámos nada, ainda não acabou e há que continuar assim até ao final", terminou.