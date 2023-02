Neres: «Este jogo pode decidir o campeonato no final»

Neres realçou a importância da vitória do Benfica na visita ao Vizela para as contas finais da Liga Bwin."Desde o começo do jogo sabíamos que viriam com o apoio dos adeptos, mas desde o começo tínhamos de manter a cabeça no nosso lugar e fazer o nosso trabalho", começou por referir à Sport TV."Colocaram-me como um jogo muito difícil, disseram que os adeptos iam empurrar. Na primeira volta também foi muito difícil", acrescentou."É muito importante ganhar fora, mas cada jogo e cada ponto é muito importante. Esse jogo pode decidir o campeonato no final", concluiu.