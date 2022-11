Neres: «Estou a sentir-me cada vez melhor»

David Neres marcou o golo da vitória do Benfica no Estoril, por 1-0, que garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal. No final, garantiu que está a regressar paulatinamente à melhor forma."Já esperávamos um jogo difícil, mas em jogos de Taça, de mata, é sempre difícil. Estou feliz por ajudar a equipa e a sentir-me cada vez melhor. O nosso objetivo é vencer todas as competições e a Taça de Portugal é uma delas", disse o extremo brasileiro à RTP3.